Lukaku, Senegal maçının ardından: Bu maçlardan bıktım

Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Senegal karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atan milli takımına liderlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Lukaku, 2 gol geriden gelinerek uzatmalarda 3-2’lik heyecan verici bir galibiyete ulaşılmasına katkıda bulunarak “Kırmızı Şeytanlar”ı 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turuna taşıdı.

Lukaku, 86. dakikada farkı azaltan golü atarak, turnuvanın en heyecan verici maçlarından birinde Belçika milli takımının geri dönüşünü başlattı ve skoru tersine çevirdi. Böylece bu turnuvadaki gol sayısını 2'ye, Belçika milli takım formasıyla attığı toplam gol sayısını ise 92'ye çıkardı.

Maçın ardından Belçika'nın HLN gazetesinde yer alan açıklamalarda Lukaku, "Bu tür maçlardan bıktım" dedi ve gülümseyerek şöyle devam etti: "Son derece yorucu bir karşılaşmaydı, ancak karakter ve cesaret gösterdik. Bu tür galibiyetler takımı daha da kenetliyor ve hem bizim hem de taraftarlarımız için en güzeli budur."

Belçika’nın forveti, Senegal milli takımının sergilediği performansı överek, bu takımın turnuvada ülkesinin karşılaştığı en zorlu rakiplerden biri olduğunu vurguladı.

Şöyle devam etti: “Senegal, bu Dünya Kupası’nın en iyi takımlarından biri. Büyük bir teknik kaliteye, fiziksel güce ve olağanüstü bir taktik düzenine sahipler. Bu yüzden maç çok zordu, ancak sonunda takım ruhumuz, coşkumuz ve azmimiz ortaya çıktı.”

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Bu, Lukaku’nun turnuva boyunca yedek olarak sahaya çıktığı üçüncü maçtı, ancak sahaya her çıktığında belirleyici etkisini sürdürdü ve bu da onu rahmetli babası hakkında dokunaklı bir açıklama yapmaya itti.

Oyuncu, “Babamın cennetten bana yardım ettiğini düşünüyorum” dedi.

Lukaku ayrıca, uzatmalarda belirleyici penaltıyı atmaktan neden vazgeçtiğini de açıkladı. Başlangıçta penaltıyı atacak ilk aday gibi görünse de, topu takım arkadaşı Yuri Tielemans’a bıraktı ve Tielemans golü başarıyla attı.

Lukaku şöyle açıkladı: “Atmak ister miydim? Evet, ama zihinsel olarak henüz böyle zor ve belirleyici bir anın sorumluluğunu üstlenmeye hazır değildim, bu yüzden Yuri’ye bırakmayı tercih ettim. Takım her şeyden önce gelir.”