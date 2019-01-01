Lukaku, Ronaldo'ya yetişti

Attığı iki golle deplasmanda Bologna'yı mağlup eden Romelu Lukaku, Brezilyalı Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu.

İtalya Ligi 11. hafta mücadelesinde , deplasmanda karşılaştığı maçta 'yı 2-1 mağlup etti.

Inter'e 3 puanı getiren golleri 75 ve 90. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. 26 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Inter ile çıktığı 11 maçta 9 gol attı.

Haberin devamı aşağıda

Belçikalı futbolcu, 1997-98 sezonunda efsanesi Ronaldo'dan bu yana, ligin ilk 11 haftasında dokuz ya da daha fazla gol atan ilk futbolcu oldu. Brezilyalı Ronaldo ise, o sezonu 25 gol, 34 asist ile tamamlamıştı.

Inter aynı zamanda bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde, deplasmanda oynadığı maçların tamamını kazanan tek kulüp konumunda.

Puanını 28 yapan ve lider 'un bir puan arkasında yer alan Inter, bir sonraki maçını Verona ile sahasında oynayacak.