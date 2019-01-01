Lukaku, Ronaldo'ya yetişti
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İtalya Serie A Ligi 11. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda karşılaştığı maçta Bologna'yı 2-1 mağlup etti.
Inter'e 3 puanı getiren golleri 75 ve 90. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. 26 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Inter ile çıktığı 11 maçta 9 gol attı.
Belçikalı futbolcu, 1997-98 sezonunda Brezilya efsanesi Ronaldo'dan bu yana, ligin ilk 11 haftasında dokuz ya da daha fazla gol atan ilk futbolcu oldu. Brezilyalı Ronaldo ise, o sezonu 25 gol, 34 asist ile tamamlamıştı.
Inter aynı zamanda bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde, deplasmanda oynadığı maçların tamamını kazanan tek kulüp konumunda.
Puanını 28 yapan ve lider Juventus'un bir puan arkasında yer alan Inter, bir sonraki maçını Verona ile sahasında oynayacak.