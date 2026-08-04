Napoli'deki geleceği son aylarda giderek karmaşıklaşan ve İtalyan kulübüyle ilişkisi gerginleşen Belçikalı Romelu Lukaku, ABD ekibi Atlanta United'ın dikkatini çekti.

"Sky Italia" ağının aktardığına göre, tecrübeli bir gerçek santrfor arayan Amerikan kulübü, Belçikalı forvete ilgi gösterdi.

33 yaşındaki Lukaku, İtalyan kulübünde ilk on birdeki yerini kaybetmesine yol açan uzun süreli bir sakatlık yaşadığı bir sezonun ardından bu ilgiyle karşılaşıyor. Kulüp artık daha çok Rasmus Højlund'a güveniyor.

Dolayısıyla, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile öne çıkan performansına rağmen Lukaku için durum istikrarsız hale geldi; Napoli ile sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldığı biliniyor.

"Foot Mercato" ağına göre, Lukaku'ya yakın çevre, Belçikalı milli oyuncunun yedek rolünü kabul etmekte zorlanacağı konusunda uyardı. Bu durum, İtalyan kulübünü artık sözleşmeyi feshetmeyi düşünmeye itiyor.

En büyük zorluk ise, bu transferde mali kayıp yaşamamak için en az 10 milyon euro talep eden Napoli'yi ikna etmek olmaya devam ediyor.