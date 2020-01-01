Lukaku: 25 gol, 10 asist iyi olurdu

Inter'in golcüsü Lukaku, gol ve asist istatistiklerini çift hanelere taşımak istiyor.

'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku Puma'ya röportaj verdi. Salgın günlerindeki hayatını anlatan Lukaku, Inter'deki performansını da değerlendirdi.

Lukaku'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

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"Rekabeti, antrenmanları, taraftarlar önünde oynamayı çok özledim. Şu an son 6 ayımı analiz edip nasıl oyunumu geliştirmeye çalışıyorum."

Daha fazla takım

"Dört yıl önce hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşmak istediğimi söylemiştim. 25 gol, 10 asist iyi olurdu. 20 gol, 20 asist yapmak kolay değil. Daha iyi olmak için Lautaro Martinez'e veya Alexis Sanchez'e ihtiyacım var. Zaten iyi çalışıyorlar ve beraber devamlı konuşuyoruz. Hangisinin oynadığı önemli değil."

"Çocukken Ronaldo ve Adriano nedeniyle Inter favori takımımdı. Bu yüzden burada oynamak benim için bir rüya gibi. R9, ben altı ya da yedi yaşındayken Inter'de oynuyordu."