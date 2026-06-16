Luka Zidane: Messi ile Real Madrid'e karşı güzel anılarım var

Cezayir kalecisi Luka Zidane, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile karşılaşmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, dünyanın en iyisine karşı oynamak futbolun en önemli nedeni olduğunu vurguladı. Bu açıklamayı, Çöl Savaşçıları ile "Tango" ile oynanacak olan maç öncesinde, futbolun en iyileriyle oynamak, futbol oynamasının ana nedeni olduğunu vurguladı.

Zidane, Radio Marca'nın "La Tribuna" programında şunları söyledi: "Bir futbolcu için en büyük şey, Dünya Kupası'nda oynamak ve ülkesini savunabilmektir. Burada olup ülkem Cezayir'i savunmak benim için büyük bir gurur."

Zidane, ilk maça çıkmadan önce diğer bazı milli takımlara kıyasla birkaç gün daha beklemek zorunda olmanın zamanın yavaş geçmesine neden olduğunu belirterek, "Turnuvanın başlaması için gerçekten büyük bir istek duyuyoruz, ancak geri kalan süre her geçen gün azalıyor" dedi.

Cezayir'in hazırlıklarından bahsederken, rakibin zorluğuna yakışır bir maç sergilemenin anahtarının, takımın kendi potansiyeline tam olarak odaklanmak olduğunu vurgulayan Luca Zidane, "En önemli şey, bunu her zaman söylüyorum, kendimize ve kendi futbolumuza odaklanmak" dedi.

Kaleci, mevcut kadronun kalitesi sayesinde Çöl Savaşçıları'nın herhangi bir rakibe karşı koymak için gerekli unsurlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Çok genç ve yetenekli oyunculardan oluşan harika bir takımımız var" dedi.

Luka, Dünya Kupası öncesinde milli takımın oynadığı iki hazırlık maçının olumlu sonuçlarını takdir ederek, bu iki karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirtti ve şöyle dedi: "Bu, güven açısından ve ilk maça iyi bir şekilde hazırlanmak açısından önemli."

Cezayir ile oynanacak ilk maç, kaleci Luka Zidane için özel ve motive edici bir nitelik taşıyor, zira futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Lionel Messi ile karşı karşıya gelecek.

Luka, Arjantinli kaptanla oynama fırsatı hakkında şunları söyledi: "Her zaman söylerim, en iyilerle karşılaşmak futbol oynamamızın nedenidir."

Efsane Zinedine Zidane'ın oğlu, Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantinli yıldızın olağanüstü kariyerini hatırlatarak, ona duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi: "Herkes Messi'yi fazlasıyla izledi, o 20 yıldır zirvede."

Luka, çocukluğunda Messi'nin kariyerini çok yakından takip ettiğini açıkladı ve şöyle dedi: "Evet, ben de küçükken onu çok izledim. Özellikle Real Madrid'e karşı oynadığında onu çok takip ederdim. Bunlar benim için çocukluktan kalma çok güzel anılar."

Kaleci, bu maçın kendisi için çok önemli olduğunu kabul ederek, "Messi ile oynama ve ona karşı çıkma fırsatı bir gurur kaynağı, ancak en önemli şey kendimize odaklanmak ve bu ilk maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanarak kazanmak ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak" dedi.