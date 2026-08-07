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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Luka Zidane'ı bir Madrid kulübünden ayıran son adım

Transfers
L. Zidane
Cezayir
Granada
Leganes
Segunda Division
İspanya
Cezayir

Leganes, Granada'dan gelecek olan Cezayirli file bekçisi Luca Zidane ile anlaşmaya yaklaşıyor. 

28 yaşındaki Luca Zidane'ın Granada ile sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor.

AS gazetesi, Leganes'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, transferin tüm taraflar arasında sonuçlandığını ve bugün, cuma günü resmen atılabilecek imzadan başka bir şeyin kalmadığını aktardı.

Tüm göstergeler, transferin küçük bir bedel karşılığında, kalecinin performans düzeyine bağlı ek ödemelerle birlikte bir geçici transfer şeklinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Luca Zidane'ın gelişiyle birlikte Leganes, ilk takımdaki 25 oyuncudan oluşan kadrosunu tamamlamış olacak; bu da kaleci meselesini sonuçlandırma aciliyetini en üst düzeye çıkarıyor.

AS'nin önceki haberlerinde de belirttiği gibi, kaleci Juan Soriano meselesi zamanla daha da karmaşık hale gelerek mevcut durumuna ulaştı.

Kulüp, Soriano'ya bir süre önce onunla devam etmek istemediğini bildirmiş, ancak ayrılık koşullarını kolaylaştırmak yerine kalecinin ayrılışı karşılığında maddi bir bedel talep etmeye başlamıştı.

Luca Zidane geçen sezon Granada ile 27 maça çıktı, hepsinde ilk 11'de yer aldı ve 33 gol yedi.

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