Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını açıklarken Suudi Arabistan'ın hayalleri suya düştü.

Modric'in sözleşmesi uzatıldı

Suudi Arabistan'dan teklif almıştı

Eylül'de 38 yaşına girecek

NE OLDU? Suudi Arabistan'dan yıllık 200 milyon euro'luk teklif aldığı iddia edilen Luka Modric tercihini Real Madrid'de kalmaktan yana kullandı. Hırvat oyuncunun sözleşmesi 2024 yazında kadar uzatıldı.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2012 yılında Real Madrid kadrosuna katılan Luka Modric, 11 sezonda 488 maçta kulübümüzü temsil etti. 5 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 3 LaLiga ve 4 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı. 2018'de Ballon d'Or ödülünü alan yıldız oyuncu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Altın Top ödülü ve Katar 2023'te bronz madalya kazandı."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Real Madrid

Getty Images