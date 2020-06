Luka Modric: Ronaldo gibi bir karakteri özlüyoruz

Real Madrid'in başarılı oyuncusu Luka Modric, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu özlediklerini dile getirdi.

Luka Modric, eski takım arkadaşı hakkında övgülerde bulunurken, 'in onun gibi bir karakteri özlediğini de söyledi.

Modric, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, Real Madrid'in Portekizli yıldızın gollerini ve karakterini özlediğini dile getirdi:

"Onun hakkında ne söylesem boş. O en iyiler arasında. Real Madrid'de böyle bir karakteri ve onun gollerini oldukça özlüyoruz. Cristiano her zaman kazanmak istiyordu ve bizi motive ediyordu. 10 yaşındaki bir çocuk gibidir. Onun çok büyük bir kalbi var ve ihtiyacı olan herkese her an yardım etmeye hazır."

Hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında da konuşan Hırvat futbolcu, "İki yıl daha bu seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Sonrasına bakacağız. Kariyerimi Real'de noktalamak istiyorum ancak bu kulübün de isteğine bağlı" ifadelerini kullandı.