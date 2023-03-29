Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif aldığı iddia edilen Luka Modric geleceğine dair son kararını verdi.

Luka Modric dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak görülüyor

Suudi Arabistan'dan gelen büyük teklif onu Real Madrid'den ayırabilir

Hırvat yıldız kararını verdi

NE OLDU? Real Madrid formasıyla ikonik bir isim haline gelen Luka Modric futbolun en iyi orta sahalarından biri olarak görülüyor. 37 yaşında olmasına rağmen hala Real Madrid'e ve ülkesine liderlik etmeye devam ediyor. Ancak Suudi Arabistan'dan gele devasa teklif, deneyimli oyuncuyu İspanya'nın başkentinden koparabilir.

NE OLACAK? El Mundo ve Diario AS'ın bilgilerine göre, Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğini güvence altına almak için Suudi Profesyonel Ligi'nde büyük sıçrama yaratmak istiyor. Bu hedefle lige kazandırmak istedikleri iki isim var: Karim Benzema & Luka Modric.

LUKA MODRIC'E NE TEKLİF YAPILDI? Luka Modric'in Real Madrid ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi bazı dedikoduları beraberinde getirdi. Hırvat orta sahaya Suudi Arabistan Pro Ligi'nde iki yıl oynaması için 60 milyon dolarlık teklif yapıldığı iddia edildi. El Mundo & Diario AS'ın bilgilerine göre, Karim Benzema ile Luka Modric kulüp seçmekte özgür olacaklar.

LUKA MODRIC NE DÜŞÜNÜYOR? Ancak Hırvatistan maçının ardından konuşan Luka Modric bu dedikoduların önünü şu açıklamasıyla kesti: "Suudi Arabistan'a transfer olmak mı? Basının her zaman haber üretmek zorunda olduğunu biliyorum ama aynı şeyi defalarca söyledim. Real Madrid'de kalmak istediğimi yineliyorum. Futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum. Bu harika olur. Göreceğiz."

SIRADA NE VAR? Hırvatistan ile milli görevde olan Luka Modric, Real Madrid formasına döndükten sonra 2 Nisan'da Valladolid ile karşı karşıya gelecek. 37 yaşındaki orta saha ve milli takım arkadaşları, EURO 2024 elemelerinde Türkiye'yi 2-0 mağlup etmişti.