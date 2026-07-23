Luka Modric (40), geleceğiyle ilgili büyük kararıyla şaşırttı

İtalyan kulübünün kendi kanallarından duyurduğu üzere Luka Modric, AC Milan ile sözleşmesini uzattı. Kırk yaşındaki Hırvat futbolcu, 2027 yılının ortasına kadar sürecek yeni sözleşmeye imza attı.

Modric’in sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona ermişti, bu nedenle orta saha oyuncusu bonservissiz durumdaydı. Eski Ballon d’Or kazananı, daha önce geleceğiyle ilgili kararını ancak 2026 Dünya Kupası’ndan sonra vereceğini açıklamıştı, ancak artık bu kararını verdi. Yazın ilerleyen bölümünde 41 yaşına girecek olmasına rağmen Modric, henüz bırakmayı düşünmüyor.

AC Milan, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Luka, gelişinden bu yana AC Milan orta sahasının kilit oyuncularından biri oldu ve hem saha içinde hem saha dışında deneyimini ve kalitesini büyük bir alçakgönüllülük ve tutkuyla takımın hizmetine sundu” ifadelerini kullandı.

“Dünya futbolunun en iyi ve en ikonik oyuncularından biri olan Hırvat yıldız, yeni ve önemli dönüm noktalarına ulaşma hedefiyle AC Milan formasıyla yolculuğunu sürdürecek. Modrić, AC Milan’da 14 numaralı formayı giymeye devam edecek.”

Böylece tecrübeli Hırvat, teknik direktör Rúben Amorim yönetimindeki yeni Milan projesinin parçası olmaya devam edecek. Portekizli çalıştırıcı, Rossoneri’de yeni bir dönemi başlatmak için göreve getirildi.

Modric, 2025 yazında Real Madrid’deki etkileyici dönemini tamamladıktan sonra bonservissiz olarak AC Milan’a katılmıştı. İtalya’daki ilk sezonunda orta sahada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Hırvat oyuncu, Milan formasıyla 37 resmi maçta görev yaptı; bu karşılaşmalarda iki gol attı ve üç asist yaptı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası’nda da Hırvatistan’ın oynadığı dört maçın tamamında sahaya çıktı, ancak 2018 dünya ikincisinin turnuvası son 16 turunda Portekiz tarafından sona erdirildi.