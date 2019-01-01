Luka Jovic'in talipleri arasına Bayern Münih de katıldı
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Benfica'nın oyuncusu olmasına rağmen Eintracht Frankfurt'ta parlayan Luka Jovic'in transferi için kuyruk oluştu.
İki senedir Frankfurt'ta kiralık oynayan Sırp futbolcu için Alman ekibi 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip. Frankfurt'un bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ancak Frankfurt, Jovic'i elinde tutamayacağının bilincinde. Bu yüzden Jovic'in bonservisini aldıktan sonra taliplerin tekliflerini bekleyecek.
Mundo Deportivo' nun haberine göreyse; Jovic'i isteyenler arasına Bayern Münih de katıldı. Alman devi, 56 milyon euro'luk bir teklife hazırlanıyor.
Jovic'in bonservisini şimdilik elinde bulunduran Benfica ise Frankfurt'la yapılan satın alma opsiyonu anlaşmasını bozmanın hukuki yollarını arıyor.