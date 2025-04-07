Luiz Gustavo hastaneye kaldırıldı, Fenerbahçe'den açıklama geldi

Kariyerini Brezilya'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luiz Gustavo akciğerinde tespit edilen pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Luiz Gustavo hastaneye kaldırıldı

Akciğerinde pıhtı tespit edildi

Fenerbahçe'den açıklama geldi

NE OLDU? Kariyerini ülkesinde Sao Paulo'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski orta sahası Luiz Gustavo göğsünde hissettiği ağrıyla hastaneye kaldırıldı. Kulüp doktorlarının ilk müdahaleyi yaptığı Luiz Gustavo'da yapılan tetkikler sonucunda akciğer damarında pıhtı tespit edildi. Gustavo tedavi ve gözlem amacıyla bir süre hastanede kalacak.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, geçmiş olsun Gustavo!"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilere 2019 yılında transfer olmuştu. 2021/22 sezonunun sonunda ise yollar ayrılmıştı. Bu sezon Sao Paulo ile yalnızca iki resmi maça çıkan 36 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

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Luiz Gustavo, Serie A'da 2024 sezonunda Sao Paulo formasıyla 46 maça çıkmıştı.