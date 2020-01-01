Luiz Gustavo, Galatasaray karşısında yok!

Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı kart cezası nedeniyle yok.

'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, karşısında formasından uzak kalacak.

32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçın 85. dakikasında bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Sarı lacivertli ekip bir sonraki lig maçında Galatasaray'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek.

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Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbi, 23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.