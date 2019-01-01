Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye pahalı geldi

Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta sahanın transferini yüksek maliyet sebebiyle rafa kaldırıyor.

Transfer çalışmalarına son hız devam eden , Luiz Gustavo'yu listesine almıştı.

Brezilyalı orta saha için 'nın kulübüyle temlaslarda bulunan sarı lacivertliler, transferden eli boş ayrılabilir.

RMC Sport'un haberine göre, transferin yüksek maliyeti Fenerbahçe için işleri zora soktu.

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Sarı lacivertliler, ekibinin 9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi ve Brezilyalı oyuncunun 4 milyon euro değerinde bir kontrata sahip olması sebebiyle transferden şimdilik vazgeçiyor.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018/2019 sezonunda Marsilya formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 4 gol kaydetti.