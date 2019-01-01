Transfer

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye pahalı geldi

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Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta sahanın transferini yüksek maliyet sebebiyle rafa kaldırıyor.

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu listesine almıştı.

Brezilyalı orta saha için Fransa'nın Marsilya kulübüyle temlaslarda bulunan sarı lacivertliler, transferden eli boş ayrılabilir.

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RMC Sport'un haberine göre, transferin yüksek maliyeti Fenerbahçe için işleri zora soktu.

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Sarı lacivertliler, Ligue 1 ekibinin 9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi ve Brezilyalı oyuncunun 4 milyon euro değerinde bir kontrata sahip olması sebebiyle transferden şimdilik vazgeçiyor.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018/2019 sezonunda Marsilya formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 4 gol kaydetti.

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