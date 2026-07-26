Luis Suárez, cumartesiyi pazara bağlayan gece Inter Miami'nin büyük kahramanı oldu. Uruguaylı golcü, deplasmanda Montréal karşısında maçın son bölümünde attığı golle konuk ekibe 0-1'lik galibiyeti getirdi.

Suárez, 81. dakikada penaltı noktası üzerinden yaptığı şık bir aşırtmayla ağları sarstı. 39 yaşındaki forvet, hafta içinde de Chicago Fire'a karşı iki kez fileleri havalandırmış ve rakip 3-1 mağlup edilmişti.

Inter Miami şu anda MLS Doğu Konferansı'nda lider Nashville SC'nin iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Florida ekibi için şampiyonluk play-off'ları artık çok yakın.

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla henüz sahaya çıkmadı. Arjantinli oyun kurucu, ülkesiyle Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilmesinin ardından tatilin keyfini çıkarıyor.

Robert Lewandowski, Chicago Fire'ın New York City FC deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta yine gol atamadı.

Antoine Griezmann da fileleri havalandıramadı. Buna rağmen Orlando City formasıyla iç sahadaki ilk maçı, Nashville karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle taçlandı.