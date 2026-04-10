Luis Suárez, heyecan verici açıklamasıyla herkesi şaşırttı

Eylül 2024'te uluslararası futboldan emekli olduğunu açıklamasına rağmen, 39 yaşındaki tecrübeli Uruguaylı forvet Luis Suárez, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımına geri dönme olasılığının kapısını kapatmadı. 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek.

"El País" gazetesine verdiği röportajda Suárez, uluslararası kariyerini sonlandırdığından beri kadroda yer almamasına rağmen, teknik direktör tarafından çağrılırsa milli takımın çağrısına hazır olacağını vurguladı. O, "Milli takım her zaman hedeftir. Dünya Kupası yaklaşırken, teknik ekip sana ihtiyaç duyduğunu hissederse, bunu nasıl reddedebilirsin?" dedi.

"Saha içinde aktif olduğum sürece ülkeme asla 'hayır' demem" diye ekledi.

Yaşına rağmen devam eden kariyer

39 yaşına gelmesine rağmen, Suarez sahalarda varlığını sürdürüyor. Bu sezon Amerikan Ligi'nde (MLS) 6 maça çıktı ve bunlardan sadece birinde, eski Barcelona takım arkadaşı Lionel Messi ile birlikte Inter Miami formasıyla ilk 11'de yer aldı.

2025 sezonunda Suarez dikkat çekici bir performans sergiledi; 50 maçta forma giydi, 17 gol attı ve 17 asist yaptı, bu da sahada etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Suárez'in Uruguay milli takımıyla son uluslararası maçı, 9 Eylül 2024'te Paraguay ile oynanan ve golsüz berabere biten karşılaşmaydı.

Altın neslin simgesi

Luis Suárez, Uruguay futbolunun altın neslinin en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Dört Dünya Kupası'nda yer alan Suárez, ülkesinin 2011 Copa América şampiyonluğuna katkıda bulunmuş, ayrıca Liverpool, Barcelona ve Atlético Madrid gibi büyük kulüplerde de başarılı bir kariyere imza atmıştır.