Luis Suarez, FIFA'ya ateş püskürdü: "Uruguay'a karşılar, açıklama yapmak zorundalar!"

Tecrübeli futbolcu, gözyaşlarıyla Dünya Kupası'na veda ederken oldukça öfkeliydi.

NE OLDU? Suarez'in eleştirileri, kendilerinin aleyhine çalınan penaltıya ve Darwin Nunez'e yapıldığını düşündüğü faul nedeniyle verilmeyen penaltıya kadar uzandı.

Tecrübeli forvet daha sonra futbolun yönetim organına ateş püskürdü ve FIFA'nın "güç" eksikliği nedeniyle Uruguay'a karşı olduğunu söyledi.

Ne söyledi? Suarez, "Yenilen goller nedeniyle özellikle Josema'nın (Gimenez) penaltısı bize zarar verdi. "FIFA'daki insanlar ve Hakemler Komitesi, verilen inanılmaz penaltılar nedeniyle açıklama yapmak zorundalar ve bugün iki penaltı kazanmalıydık.

"Bu bir mazeret değil, ama aynı zamanda bu güçsüzlüğe de cevap vermemiz gerekiyor.

"Maçtan sonra çocuklarımı görmek istedim ve bir Fransız oyuncu, çocuklarıyla birlikte yedek kulübesindeyken FIFA çalışanları bana hayır dedi.

"Görünüşe göre Uruguay daha fazla güce sahip olmalı, FIFA her zaman Uruguay'a karşıdır" diyerek öfkesini dile getirdi.

BÜYÜK RESİM: Suarez'in şikayetleri, Uruguaylı oyuncuların ve teknik ekibin protesto için hakemi çevrelediği son düdükteki nahoş sahneleri de yansıtıyor.

Uruguay'ın Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen, Portekiz'e karşı Hwang Hee-chan golüyle kazanan Güney Kore, son 16'ya kaldı.

Bu sonucun ardından Suarez ve takımı, hem sahada hem de saha dışında gözle görülür bir şekilde büyük bir üzüntü yaşadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Suarez, iki takım arasında 2010 yılındaki Dünya Kupası çeyrek finalinde ilk onbirdeki tek oyuncuydu. O maçta kasıtlı bir şekilde elle oynayıp kırmızı kart görmüştü.

SUAREZ İÇİN SIRADA NE VAR? 35 yaşındaki tecrübeli forvet için Katar 2022, muhtemelen kariyerindeki son Dünya Kupası olacak.

Ve bu dev turnuva, son düdüğün ardından Suarez'in gözyaşlarıyla özetlenen acı bir hayal kırıklığıyla sona erdi.