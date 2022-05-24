Luis Suarez, Fenerbahçe iddialarının ortasında geleceğiyle ilgili açıklama yaptı

Luis Suarez, Atletico Madrid'de kalmak istemesine rağmen kulübe veda ettiğini söylerken geleceği hakkındaki kararı henüz vermediğini açıkladı.

2020/21 sezonunun başında Barcelona'dan Atletico Madrid'e katılan oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Başkent ekibine veda etti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getireceği konuşulurken Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertli kulübe Suarez'i istediği iddia ediliyor.

Luis Suarez ne söyledi?

Son günlerde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Luis Suarez geleceği hakkındaki kararı henüz vermediğini Cadena SER'e söyledi: "Nerede oynayacağıma henüz karar vermedim. Yemin ederim vermedim. Çok fazla teklif var. Herkes ile görüşüyorum ve kimseye kapımı kapatmıyorum."

"Sakin olup çocukların okulu bitirmesini ve en doğru kararı vermeyi bekliyorum. İyi şartlarda rekabet edebilmek ve Dünya Kupası'nda oynayabilmek için doğru olanı yapacağım."

"Atletico Madrid'de devam etmek isterdim. Çok mutluydum. Ancak böyle bir olasılık olmadı."

"Atletico'da devam etmeyeceğimi bana Rafa Alique (Kulübün İletişim Direktörü) vedamdan bir gün önce söyledi. Hiçbir şey bilmiyordum. 35 yaşındayım ve bir şeyler sezdim, şimdiden geleceğimi düşünüyordum."

Luis Suarez'i başka hangi takımlar istiyor?

Uruguaylı oyuncunun Atletico Madrid'e veda etmesinin ardından gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği şu an için belirsiz.

Fenerbahçe'nin Suarez'e ilgisi olduğu biliniyor ancak 35 yaşındaki oyuncunun Barcelona'ya dönmek istediği söyleniyor.

Inter ile Aston Villa'nın da Luis Suarez ile ilgilendiği iddia ediliyor.

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