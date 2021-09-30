Luis Suarez, Barcelona'da tek başına antrenman yaptığı günlerin izlerini hâlâ taşıyor.

Luis Suarez, Camp Nou'da'ki son günlerinde Barcelona'nın kendisini tek başına çalıştırdığını unutamadığını söyledi.

Uruguaylı, ilk olarak 2014 yılında Liverpool'dan Barça'ya katıldı ve İspanyol ekibinin tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde kilit bir rol oynadı. Yıldız futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde dört La Liga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Uruguaylı oyuncu, Barça için 283 maçta sahaya çıkarken bu maçlarda 195 gol attı. Ancak, 2019 yazında Barcelona yönetimi Suarez'in kazanabileceği her şeyi kazandığını ve artık performansının düşeceğini düşünerek satılması gerektiği yönünde bir karar verdi.

O da 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Ne söylendi?

Barcelona'nın, Luis suarez'i gönderme kararı almasının ardından Atletico, Suarez'i 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Uruguaylı forvet, Wanda Metropolitano'daki ilk sezonunda Atletico Madrid ile Liga şampiyonluğu yaşadı.

Suarez, cumartesi günü oynayacakları Barcelona maçı öncesinde RTVE'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Evet, kadere inanıyorum.

"Barcelona'da oynadığım dönemde, beni hor gördüler ve beni sinirlendirmek için tek başıma antrenman yaptırdılar. Buna rağmen profesyonelliğimi hiç bozmadım ama o günleri de unutmadım.

"Ben bir profesyonelim. Her gün surat asmadan antrenman yaptım çünkü yapmam gereken buydu ve hep kaderin benim için iyi bir son hazırladığına inandım."

Suarez, Barça'nın şu anki durumu ve Xavi söylentileri hakkında konuştu

Goal'e konuşan tecrübeli golcü, Barcelona'nın, Ronald Koeman'ın üzerindeki baskıyı artırdığını ve eski kulübünün şu anki durumundan dolayı mutlu olmadığını söyledi.

"Barcelona'da arkadaşlarım var ve yıllarca orada top oynadım. Bu yüzden, kulübün düştüğü durum benim de canımı acıtıyor ama Barcelona yönetimi, ne yapılması gerektiğini bilmiyor.

"Umarım, Barcelona zirvede olduğu günlere tekrar döner çünkü kulüpte çok fazla gelecek vadeden oyuncu var."

Barcelona efsanesi Xavi'nin, Koeman'ın yerine geçebilecek bir isim olduğunu düşünen Suarez, eski takım arkadaşına bir süre daha beklemesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

"Bir taraftar ve oyuncu olarak onun neler yaptıklarını biliyorum. Xavi, göreve gelmek için en iyi zamanı beklemeli. O, zeki bir adam ve kulübün zorluklarını iyi biliyor.

"Kulüpte, birlikte karar vermesi gereken eski takım arkadaşları var ve bu zor bir karar olacak."

Daha fazlası için:

Haftanın en komik futbol tweetleri (29 Eylül)

Marsilya'da tribünler karıştı, polis devreye girdi

Burno Fernandes: Penaltı olsaydı, ben atacaktım