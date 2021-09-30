Portekizli orta saha oyuncusu, her maçtan önce penaltı vuruşunu kimin kullanacağına Ole Gunnar Solskjaer'in karar verdiğini doğruladı.

Bruno Fernandes, çarşamba günü oynadıkları Aston Villa karşılaşmasında şok bir penaltı kaçırmıştı. Buna rağmen Portekizli oyuncu, Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada: "Villarreal maçında penaltı olsaydı, penaltıyı ben atacaktım" dedi.

Ole Gunnar Solskjaer, Villarreal müsabakasında penaltı olsaydı Bruno Fernandes'e şans verecekti. Norveçli menajer böylece, penaltı konusunda oyuncusuna güvendiğini bir kez daha gösterdi.

Portekizli oyuncu, 25 Eylül'de Aston Villa'ya karşı oynadıkları maçın son dakikalarında penaltı vuruşunu değerlendirememişti. Fernandes'in penaltıyı kaçırmasının ardından, Solskjaer'in penaltıcısının artık Cristiano Ronaldo olduğu konuşuluyordu. Ancak, Norveçli menajer her maç öncesinde kimin penaltı kullanacağını belirleyecek ve böylece, Manchester United'in penaltıcısı maçlara göre değişiklik gösterecek.

Ne söylendi?

Ronaldo'nun, son saniyelerde gelen golüyle Villarreal'i yenmeyi başaran Manchester United'in Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, maç sonrasında CBS Sports'a konuştu. Fernandes, karşılaşmanın sonrasında, "Bu gece penaltı olsaydı, ben kullanacaktım ama maalesef penaltı olmadı" açıklamasında bulundu.

Fernandes, penaltıları kimin kullanacağına Solskjaer'in karar vereceğini belirtti.

Neyi değiştirir?

Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde Manchester United'a katılmıştı. Portekizli süperstarın Kırmızı Şeytanlar'a gelmesinin ardından, doğrudan Manchester United 11'ine girmesi ve Bruno Fernandes'in kullandığı bütün duran topları da Ronaldo'nun kullanması bekleniyordu.

Bruno Fernandes'in, penaltılar ve serbest vuruşlardaki performansı son sezonlarda başarılıydı fakat Cristiano Ronaldo'nun, Old Trafford'a tekrar dönmesiyle Fernandes'in duran topları kullanıp kullanmayacağı belirsiz bir hal almıştı.

27 yaşındaki oyuncuya, Solskjaer tarafından penaltıları atması konusunda onay verildi. Böylece Bruno Fernandes, United'ın son Premier Lig maçında Aston Villa'ya karşı duraklama dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçti.

Penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Portekizli orta saha, topu üst direğe nişanladı. Fernandes, penaltı vuruşunu değerlendirebilseydi Manchester United müsabakadan 1 puanla ayrılabilecekti.

Bruno Fernandes'in penaltıyı kaçırmasının ardından, Kırmızı Şeytanların yeni penaltıcısının artık Cristiano Ronaldo olması konusunda büyük bir baskı oluşturuldu.

Yapılan bu baskılardan sonra Manchester United'in menajeri Solskjaer, maçlardan önce penaltıyı kimin kullanacağına karar vereceğini açıkladı. Böylece, en azından kısa vadede penaltı atma sorumluluğu Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo arasında paylaşılacak.

Fernandes ve Ronaldo'nun penaltı performansları nasıl?

Fernandes, kulüp ve uluslararası kariyeri boyunca toplamda 46 penaltı kullandı ve bu penaltıların 42'sini gole çevirmeyi başardı.

Yıldız oyuncu, kaçırdığı 4 penaltının 2'sini Manchester United forması giyerken değerlendiremedi. Fernandes, United'a imza attığından beri 23 penaltı kullanırken Aston Villa ve Newcastle United'a karşı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar için kullandığı 23 penaltının, 21'ini gole çevirdi.

Cristiano Ronaldo ise kariyerinde 139 penaltı kullandı. Portekizli süperstar kullandığı penaltıların 121'ini rakip filelere gönderirken 28 kez penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Portekiz Milli Takım Kaptanı, Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanan son maçta penaltı kaçırmıştı. Ayrıca, Ronaldo'nun İngiltere'deki son penaltısını şu anda Portsmouth'ta kiralık olarak görev yapan Gavin Bazunu, Manchester City formasını giyerken kurtarmıştı.

Ronaldo, Manchester United için son penaltısını 2009 yılında kullanmıştı. Portekizli yıldız futbolcu, 5-2 kazandıkları Tottenham maçında penaltı vuruşunu gole çevirerek takımının sahadan galibiyetle ayrılmasına katkıda bulunmuştu.

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