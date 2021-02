Luis Suarez ayrılış sürecini anlattı: Barcelona beni kovdu

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılırken yaşadıklarını anlattı

Futbol hayatına İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de devam eden Luis Suarez, France Football'a açıklamalarda bulundu. Barcelona'dan gönderiliş şeklini sindiremediğini belirten yıldız oyuncu önemli açıklamarda bulundu.

Atletico Madrid formasıyla bu sezon sahaya çıktığı 24 karşılaşmada 16 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Suarez; "Barça'da şartlar değişti, kulübün değişikliklere ihtiyacı vardı. Ben de bunu kabul ettim. Kulübe sadık kalmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kolay değildi. 6 yıl boyunca Barcelona'da olmak ve bu seviyede kalmak.

Biraz daha saygıyı hakettiğimi düşünüyorum. Artık bana güvenilmiyormuş gibi hissettim. Kendime kim olduğumu göstermeye devam edeceğimi söyledim. Bu sebepten rekabetçi bir takım olan Atletico Madrid'e gelme fikri bana çekici geldi" diye konuştu.

"Atletico'ya neden geldiğim merak ediliyor"

İnsanların, neden Atletico Madrid'i tercih ettiğini merak ettiklerini söyleyen Suarez, "Bugün birçok insan neden Aletico Madrid'e geldiğimi merak ediyor. Barcelona beni kovdu, bana artık güvenmediklerini söylediler. O andan sonra karar artık bendeydi. Kulüpte değil. Artık beni istemiyorlardı. Biraz saygıyı ve istediğim kararı verme hakkını hak ettiğim bir yaşa ulaştım." ifadelerini kullandı.

"Her yıl 20'den fazla gol atıyordum"

Gol istatistiklerinin her zaman iyi olduğunu savunan Uruguaylı yıldız; "Beni asıl rahatsız eden şey, bana yaşlandığım ve artık yüksek seviyede oynayamayacağımı söylemeleri olmuştu. Barcelona'da her sezon 20'den fazla gol atıyordum. Messi'nin hemen arkasında her zaman iyi istatistiklerim vardı. Barcelona'da oynamak kolay değil. Ben 6 yıl boyunca Barcelona'da belli bir seviyeyi koruyarak ve yaşayarak oynadım" diye kaydetti.

Luis Suarez'in formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya La Liga'da bir maçının eksik olmasına rağmen ikinci sıradaki Real Madrid'in 3 puan, 3. Barcelona'nın ise 8 puan önünde zirvede yer alıyor.