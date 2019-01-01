Luis Nani, Orlando City'ye imzayı attı

MLS ekiplerinden Orlando City, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sporting Lizbon'da forma giyen 32 yaşındaki Luis Nani, MLS'e transfer oldu.

Orlando City, Portekizli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

MLS Ekibi, bu transfer için Sporting'e ücret ödemeyecek.

2015/2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Nani, bu sezon Portekiz Ligi'nde forma giydiği 18 karşılaşmada 7 gol attı ve 4 asist yaptı.