Luis Nani, Orlando City'ye imzayı attı
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Sporting Lizbon'da forma giyen 32 yaşındaki Luis Nani, MLS'e transfer oldu.
Orlando City, Portekizli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
MLS Ekibi, bu transfer için Sporting'e ücret ödemeyecek.
It's official. @luisnani is a Lion. 🦁 #WelcomeNani— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 18 Şubat 2019
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2015/2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Nani, bu sezon Portekiz Ligi'nde forma giydiği 18 karşılaşmada 7 gol attı ve 4 asist yaptı.