Luis Enrique kendine Premier Lig'de bir iş aradığını söylerken bunun için hazırlandığını itiraf etti.

Enrique'nin adı Tottenham ile anılıyor

Milli takımlardan gelen teklifi reddetti

Yeni işi için İngiliz basınını okuyor

NE OLDU? Luis Enrique, 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmelerinin ardından İspanya Milli Takımı'ndan ayrıldı. O günden bu yana adı milli takımlar da olmak üzere birçok takımla anıldı ancak İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'den gelecek bir teklifi bekliyor.

NE SÖYLENDİ? La SER Gijon'a konuşan Enrique şunları söyledi: "İngiltere'de çalışmak istiyorum. Fakat kendimi Temmuz'da Premier Lig'de göremiyorum çünkü orada önemli işler yapan bir takıma gitmek isterim ve bu da zor gibi duruyor." Luis Enrique olası bir hamle için İngiliz basını okuduğunu itiraf etti: "Dünya Kupası bittiğinden bu yana İspanyol basını okumadım. Sosyal medyaya bakmadım. Sadece İngiliz basını okudum. Herkesin senin hakkında söylediklerini kontrol edemezsin ama sakin olmalı ve anın tadını çıkarmalısınız."

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın eski teknik direktörü, Antonio Conte'nin görevden alınmasının ardından Tottenham'ın adaylarından biri. Fakat Kuzey Londra ekibi yıl sonuna kadar herhangi bir çalıştırıcıyla anlaşmayı düşünmüyor.

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