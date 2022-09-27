Luis Enrique: "Portekiz, İspanya'dan daha başarılı oyunculara sahip" : İspanya ve Portekiz bugün saat 21.45'te Uluslar Ligi'nde karşılaşacak

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Portekiz'in İspanya'dan daha başarılı oyunculara sahip olduğunu söyledi.

NELER OLDU? İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, açık sözlü tavrıyla tanınıyor ve maç öncesinde Portekiz Milli Takımı ile İspanya'yı karşılaştıran bir açıklama yaptı. İspanya ve Portekiz bugün saat 21.45'te karşılaşacak.

NE SÖYLEDİ? Enrique, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: "Portekiz, İspanya'dan daha iyi oyunculara sahip, Premier Lig'de, La Liga'da forma giyen oyuncular. Çok oyuncu ihra. ediyorlar, ilginç."

BÜYÜK RESİM: Her iki takım da büyük yeteneklerle dolu ve Dünya Kupası'nın favorileri arasında. İspanya, Uluslar Ligi'nde İsviçre karşısında şok bir yenilgi aldı. Luis Enrique'nin takımı, evinde dört yıl sonra ilk kez mağlup olurken, Portekiz, Çek Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti.

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BİLİYOR MUYDUNUZ? İspanya, Uluslar Ligi maçlarının %29,4'ünü kaybetti ve oynadığı en az 10 maçla herhangi bir turnuvadaki en yüksek mağlubiyet yüzdesini aldı. Portekiz ise daha başarılı bir görünüm sergiliyor.

İSPANYA İÇİN SIRADA NE VAR? Luis Enrique'nin takımı bugün saat 21.45'te Portekiz ile karşılaşacak ve ardından Kasım ayında Dünya Kupası başlamadan önce Ürdün ile bir hazırlık maçı oynayacak.