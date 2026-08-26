Luis Enrique, Lille maçı kadrosuna Ousmane Dembélé’yi almadı

Luis Enrique, Ousmane Dembélé’yi derhal Paris Saint-Germain kadrosundan çıkardı. Birçok Fransız medya kuruluşunun, aralarında RMC’nin de bulunduğu haberine göre Fransız oyuncunun ancak pazartesi günü yeniden takıma katılması gerekiyor.

Dembélé, geçen pazar Stade Rennes ile PSG arasında oynanan karşılaşmada (2-2) devre arasında oyundan alındı. Hücum oyuncusu buna hiç memnun olmadı.

Nitekim Dünya Kupası sonrası tatilini kısaltarak Luis Enrique’nin takımına mümkün olan en kısa sürede katılmıştı. İspanyol teknik adam ise şimdi Dembélé’nin biraz sakin kalmasının iyi olacağı görüşünde.

Ballon d’Or kazanan oyuncunun çarşamba ve perşembe günü antrenman sahasında olması gerekmiyor ve cuma günü de LOSC Lille ile karşılaşacak kadroda yer almayacak.

Bu arada Fransız medyasına göre bozuk bir ilişkiden söz edilmiyor. Enrique ile Dembélé arasındaki mesele tatlıya bağlandı.

Dembélé, pazar günü henüz 45 dakika sonunda kenara alınan tek isim değildi. Khvicha Kvaratskhelia da aynı durumu yaşadı. Onun yerine Mika Godts oyuna girdi.