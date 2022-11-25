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İspanya

Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilirsiniz

Uğur Aktan
11:40 GMT+3 25.11.2022
20221123 Luis Enrique
İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Twitch kanalında, futbolseverlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Dünya Kupası'na 7-0'lık Kosta Rika galibiyetiyle başlayan İspanya'da teknik direktör Luis Enrique Twitch yayını aracılığıyla futbolseverlerle sohbet etmeye devam etti.

Perşembe gecesi kameranın karşısına geçen deneyimli teknik adam, takımının ilk maçtaki performansını birkaç tercih hatası dışında neredeyse mükemmel olarak nitelendirdi ve taraftarların futbolcuların maç öncesindeki seks hayatlarına ilişkin merak ettiği soruları yanıtladı.

Luis Enrique ne söyledi?

"Şu anda kampta olduğumuz için oyuncuların seks yapması mümkün değil ancak genel olarak bakıldığında maç öncesi seks yapılmaması gerektiği yönündeki görüş saçmalıktan ibaret.

Açık konuşmak gerekirse maçtan bir gün önce çılgın bir parti veriyorsanız bu pek uygun olmaz ama sağduyunun sınırları içerisinde istediğinizi yapabilirsiniz.

Kız arkadaşınız, eşiniz ya da canınız kiminle istiyorsa sevişebilirsiniz ancak milli takım kampında bunun olmasına izin vermiyoruz.

Şu anda kampta olduğumuz için bu mümkün değil ancak oyuncular kulüplerine döndüğünde kampta değil evlerinde kalacak. Maç öncesi seks yapan oyuncular beni endişelendirmiyor.

Buna ihtiyaçları varsa problem değil. Oyuncuların hayatlarını olabildiğince normal yaşamasından yanayım" 

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