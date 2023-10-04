Luis Enrique'den Marco Verratti'ye şok sözler: "Nefret ettiğim oyuncu örneğisin"

Luis Enrique, PSG'den ayrılmadan önce Marco Verratti'ye "nefret ettiği oyuncu örneği" olduğunu söylemiş.

Enrique, Verratti'nin yaşam tarzını eleştirmiş

Onu yaz aylarında gözden çıkarmıştı

Verratti, Al-Arabi'ye transfer oldu

NE OLDU? PSG'nin kadro planlamasında yer almadığını ve takımdan ayrılmakta özgür olduğunu yaz aylarında Marco Verratti'ye bildirdiği iddia edilmişti. Söylenenlere göre Luis Enrique oyun tarzını beğendiği oyuncunun yaşam tarzından pek memnun değildi. Le Parisien'in haberine göre, Enrique, Verratti'ye, "Sen nefret ettiği oyuncu prototipisin" bile demiş.

BÜYÜK RESİM: Verratti, PSG tarafından gözden çıkarıldıktan sonra 11 yıllık kulübüne veda etti ve 45 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Al Arabi'ye katıldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Goal AR

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SIRADA NE VAR? PSG, Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile oynamaya hazırlanıyor.