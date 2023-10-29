Luis Enrique’den Kylian Mbappe’ye negatif enerji eleştirisi

Zirve yarışında son üç puanını Brest deplasmanında alan PSG’de gündem Kylian Mbappe’nin gol sevinci oldu.

Ligue 1’de deplasmanda karşılaştığı Brest’i Kylian Mbappe’nin 89. Dakikada attığı golle 3-2 mağlup eden PSG’de maç sonuna Fransız yıldızın gol sevinci damga vurdu. Takımının son dakikalarda kazandığı penaltıyı kaleciye nişanlayan ancak seken topu tamamlayan ve galibiyet golünü atan yıldız oyuncu, gol sonrası Brest tribünlerine giderken, eliyle sus işareti yaptı.

Maçtan sonra gazetecilerle konuşan PSG teknik direktörü Luis Enrique, “Bu tür şeylerden hoşlanmıyorum ve bize kötü bir enerji olarak döndüğünü düşünüyorum. Anın tadını çıkartmaya çalışmak daha iyi. Her birimiz pozitif olmalıyız. Mbappe ile tribünler arasında ne geçtiğini bilmiyorum” dedi.

Mbappe özür dilemeyi reddetti

Öte yandan Mbappe ise maçın ardından sosyal medyada kendisini eleştirenlere cevap verdi ve davranışları için özür dilemeyi reddetti.

Ligde bu sezon ilk defa üç maç üst üste kazanan PSG, Francesco Farioli’nin çalıştırdığı lider Nice’in bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Yaz kampında kadro dışı kalmasına rağmen takıma dönen ve şu anda Fransız ekibinin en önemli kozu konumunda olan Mbappe, ligde şu ana kadar dokuz karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara 10 gol sığdırdı ve takımını zirve yarışında tuttu.