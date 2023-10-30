Luis Diaz'ın babasıyla ilgili bilgi paylaşana servet değerinde büyük ödül

Liverpool yıldızı Luis Diaz, Kolombiya'da kaçırılan babasının bulunabilmesi için ortaya ödül koydu.

Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırılmıştı

Aramalar son gücüyle devam ediyor

Luis Diaz herhangi bir bilgi için büyük ödül verecek

NE OLDU? Anne ve babası Kolombiya'da silahlı kişiler tarafından kaçırılan Luis Diaz'ın annesi arama çalışmalarıyla Barrancas bölgesinde hafta sonu bulunmuştu. Ancak babası Luis Manuel hala kayıp. Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyonda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin para ödülü verileceği açıklandı.

NE SÖYLENDİ? Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurguladı.

BÜYÜK RESİM: Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği lig maçında kadroda yer almamıştı.