Bayern Münih'in yıldızı Kolombiyalı Luis Diaz, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmak için bir numaralı adayını açıkladı.

Bayern Münih ile tüm kulvarlardaki 51 maçta 26 gol atıp 19 asist yaptığı olağanüstü bir sezonun ardından Luis Diaz, "ESPN" kanalına verdiği bir röportajda 2026 Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.

Muhteşem sezonunun ardından adaylar arasında yer alacağı geniş ölçüde öngörülen 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya, Harry Kane'in bu prestijli ödülü kazanma ihtimali soruldu.

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Şöyle konuştu: "Şüphesiz dünyanın en iyisi. Bunu geçen sezon boyunca kanıtladı ve uzun zamandır da göstermeye devam ediyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçek şu ki, daha önce de söylediğim gibi, her şeyi yapabiliyor. Ona büyük hayranlık duyuyorum çünkü hiç hata yapmıyor. Takım arkadaşlarını oyuna teşvik ediyor, koşuyor, savunma yapıyor, gol atıyor, hatta uzak mesafelerden bile gol atabiliyor."

Şöyle tamamladı: "Zihniyeti muhteşem. Bu yüzden bana göre Ballon d'Or'u kazanmaya en güçlü adaylardan biri. Umarım onu kazanır ve hep birlikte onun adına sevinebiliriz."

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