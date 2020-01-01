Lucien Favre: Schalke'yi 4-0 yenmek mi? Bence gayet iyi

Borussia Dortmund'un Schalke'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Lucien Favre, David Wagner ve Julian Brandt mücadeleyi değerlendirdi.

, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan derbiyle döndü.

ile 'yi karşı karşıya getiren Ruhr derbisinde kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Borussia Dortmund oldu.

Sarı siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Erling Haaland, Raphael Guerreiro (2) ve Thorgan Hazard kaydetti.

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Maçın ardından Borussia Dortmund teknik direktörü Lucien Favre, Schalke teknik direktörü David Wagner ve Dortmund'un oyuncularından Julian Brandt açıklamalarda bulundu.

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Favre "Schalke'ye karşı maçı 4-0 kazanmak mı? Bence gayet iyi. Takım olarak hem savunmada hem de hücumda iyi oynadı. Bu çok özel bir galibiyetti. Gol atıyorsunuz, pas veriyorsunuz, topu kaybediyorsunuz ve hiçbir tepki almıyorsunuz. Boş stadyumda maç yapmak çok garip bir duygu. Taraftarlarımızı çok özledim. Böyle değişik bir maçı değerlendirmek gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Wagner ise "Hiç iyi oynamadık. Özellikle iki tane golü çok basit şekilde yedik. Böyle bir ortamda da olsa derbi maçını kaybetmek hiç hoş bir durum değil. Gerçekten olağandışı bir ortamda maç yaptık. Her geçen maç daha iyiye gideceğiz" dedi.

Karşılşamada 90 dakika forma giyen ve iki asist yapan Brandt da "Aradan sonra böyle bir galibiyetle dönmek kadar iyi bir şey yok. Kusursuz değildik ama ilk maç için çok iyi oynadık." şeklinde konuştu.