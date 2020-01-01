Lucien Favre: Bayern'i yakalamak artık çok zor
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Lucien Favre, Bayern Münih'e karşı alınan 1--0'lık mağlubiyet sonrası konuştu.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederken rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre maç sonu açıklamasında artık Bayern Münih'i şampiyonluk yolunda engellemenin oldukça zor olacağını ima etti:
"İlk 30 dakika iyi oynadık ancak sonrasında pek bir şey yapamadık. İkinci yarıya da iyi başladık. Fırsatlarımız da oldu. En azından beraberliği hak ettik. Şampiyonluk mücadelesi çok zor olacak. 6 maç kaldı ve 7 puan fark var. Bayern'i yakalamak artık oldukça zor."
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında 31 Mayıs Pazar günü LucPaderborn deplasmanına konuk olacak.