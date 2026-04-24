Luciano Valente'ye yaklaşma yasağı: "Şu anda konuşmak yasak"

Dick Lukkien, Feyenoord maçı öncesinde dikkat çekici bir önlem aldı. FC Groningen teknik direktörü, hassas bilgilerin bir kez daha dışarı sızmasını ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor. Bu nedenle oyuncularından Luciano Valente ile hiçbir şekilde iletişime geçmemelerini açıkça istedi.

Feyenoord'un orta saha oyuncusu daha önce Groningen'de oynamıştı ve kulübü içinden tanıyor. İşte bu durum, sezonun başlarında kuzeyli takımda sorunlara yol açmıştı. Lukkien, bu senaryonun tekrarlanmasını önlemek istiyor.

Cumartesi günü Valente, eski kulübüne karşı ikinci kez sahaya çıkacak. Sezonun başlarında Feyenoord, Euroborg'da 0-1 galip gelmişti. O maç, Lukkien'in hafızasında hâlâ taze.

Teknik direktör, "iletişim yasağı" hakkında esprili bir şekilde konuşuyor. "Oyuncularıma onunla iletişim kurmalarını yasakladım," diyor teknik direktör. "Kesinlikle iletişim kesintisi değil, ama planınızın sızmaması da güzel bir şey."

Lukkien'e göre, önceki karşılaşmada işler ters gitmişti. Teknik direktör, Valente'nin o zaman Groningen'deki bağlantılarını ustaca kullandığını belirtiyor. Bu sayede Feyenoord değerli bilgilere ulaşmıştı.

"Geçen sefer Luciano büyük bir sis perdesi oluşturmuştu," diye geriye dönüp baktı Lukkien. Orta saha oyuncusu, kendisi oynamayacağını belirtmiş, ancak bu sırada bilgi toplamış. Bu, sonradan akıllıca bir hamle olduğu ortaya çıktı.

"Bizim nasıl oynayacağımızla ilgili tüm bilgileri ele geçirmişti," diye devam etti Lukkien. "Bu elbette akıllıca değildi."

Rotterdam'daki maç yaklaşırken Lukkien, oyuncularının derslerini aldıklarını umuyor. “Umarım çocuklar bu sefer daha iyi iş çıkarmışlardır.”