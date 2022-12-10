Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Güney Koreli stoperin gelecek sezon da İtalyan ekibinin formasını giyeceğine inanıyor.

Serie A'da açık farkla liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin deneyimli teknik direktörü Luciano Spalletti, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min-Jae'nin Premier Lig kulüplerinin ilgisine rağmen takımda kalacağını söyledi.

Güney Koreli oyuncuların Napoli'yi sevdiğini belirten Spalletti, yıldız isim için en doğru adresin İtalyan ekibi olduğunu belirtti.

Tutku vurgusu

Kim Min-Jae'nin kontratında yer alan ve Temmuz ayında 15 gün boyunca geçerli olacak 50 milyon euroluk serbest kalma bedelinin hatırlatılması üzerine bu değerlendiren deneyimli teknik direktör, Kim Min-Jae'nin Napoli taraftarlarının tutkusunu dünyanın başka bir yerinde bulamayacağını söyledi ve bu tutkunu onu takımda tutacağını ifade etti.

Bu tutkuyu hisseden kulüplerin Premier Lig takımları tarafından bile cezbedilmesinin kolay olmadığını belirten Spalletti, Kim'in kulüpte mutlu olduğunu ve Napoli'den başka bir takımda oynamasını hayal etmenin zor olduğunu söyledi. Fenerbahçe'den de serbet kalma bedeliyle ayrılan oyuncunun gelecek yaz yapacağı tercih şimdiden merakla bekleniyor.