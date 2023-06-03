Napoli’yi 33 yıllık aranın ardından şampiyonluğa taşıyan ve sezon sonunda takımdan ayrılma kararı alan deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti, ayrılmanın ne denli zor olacağını henüz tam olarak kavrayamadığını ancak kulüpte görev aldığı süre boyunca başarı için her şeyini verdiğini söyledi. Napoli’de unutulmaz bir dönem geçirdiğini belirten Spalletti, ayrılığın kolay olmayacağını belirtti.

“Bu unutulmaz iki yılda tanıştığım herkese, bir grup olağanüstü oyuncuya ve dünyanın her yerinde taraftarı olan bu kulübe çok teşekkür ediyorum.

Şampiyonluğun ardından başkan önce doğrudan bana söylemesini tercih edeceğim şeyleri herkese söyledi. Kolay fikir değiştiren biri değilim ve ayrılmaya karar verdim çünkü verebileceğim her şeyi verdiğimi hissediyorum.

Artık insanların çok sevdiği şeyleri tekrarlayabilecek enerjim yok. Bu yüzden birkaç adım geri çekilip görevi bırakmam gerekiyor.

Şu anda ligin en iyi hücum ve savunma yapan takımıyız. Bu yüzden diğer büyük takımlar yeterince iyi olmadığı için başarılı olduğumu düşüncesi doğru değil. Bugün antrenmanlarda bile aynı coşku ve tempoya sahibiz.

Kazanma zihniyetine sahip bir grup oluşturmak zaman alıyor ve bunu çok çabuk başardık. Bu takımı harika bir geleceğin beklediğine eminim. Ayrıldım çünkü muhteşem taraftarlarımıza hak ettiği neşeyi verebilecek enerjiye sahip değilim.

En zor an oyuncularıma veda anım olacak. Her açıdan gelişmeye çok açık bir takımdan ayrılıyor. 10 yıl sonra buraya geri dönme ve burada olacak birçok dostu yeniden görmek için sabırsızlanıyorum”