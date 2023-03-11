Serie A'da sahasında konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 yenen ve en yakın rakibi Inter ile arasındaki puan farkını 18'e yükselten Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti karşılaşmanın ardından geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi övdü. Spaletti, yıldız oyuncuyu dünyanın en iyi stoperi olarak nitelendirdi.

"Napoli'den gelen teklifi kabul etmeden önce insanların bu takım için hissettiği tutkuları öğrenmeniz gerekiyor.

Böyle bir taraftar kitlesine karşı oynarken her zaman yüksek hedefler koymalı ve cesur olmalısınız. Burada üçüncülük hedefiyle sezona başlayamazsınız.

Topu kaybettiğimizde yaptığımız agresif pres taraftarları da işin içine dahil etmek için çok önemli.

Hepimiz hücuma yönelik, modern futbol oynamak ve rakip pres yaptığında blie topa sahip olmaya çalışmanın bizim için en doğru yol olduğuna inanıyoruz.

Kim Min-Jae'ye gelince; o her maç en az 20 akıl almaz iş yapıyor.

Benim için o dünyanın en iyi stoperi. Top ayağındayken koşmaya başladığında topu beş saniyede ceza sahasına sokabiliyor"