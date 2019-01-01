Lucescu, Willian'ı Juventus'ta görmek istiyor

Eski A Milli Takım antrenörü Mircea Lucescu, Willian'ın Juventus için ideal tercih olduğunu ifade etti

, son yıllarda özellikle sözleşmesi sona eren yıldız isimleri kadrosuna katmasıyla ünlendi.

Geride kalan yaz aylarındaf bonservissiz transferlerine Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey gibi iki önemli oyuncuyu ekleyen İtalyan devi, bu politikasını sürdürmekte kararlı.

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Juventus'un sıradaki bedava transferinin Willian olması gerektiğini ifade etti.

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İtalyan gazetesi Tuttosport'a açıklamalarda bulunan Lucescu, 2007 ve 2013 arasında 'te öğrenciliğini yapan Brezilyalı oyuncu hakkında şöyle dedi:

"Willian, Londra'daki yılların ardından hava değişimine ihtiyaç duyuyor. Bence Juventus onun için ideal bir ortama sahip"

Willian, 2019-2020 sezonunda formasıyla görev aldığı 15 resmi maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.