Lucescu: Sergen'in yakaladığı havayı bozmak istemiyorum

Beşiktaş'a danışman olarak gelmesi beklenen Mircea Lucescu, Sergen Yalçın'dan övgüyle bahsetti.

Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın 100. yılında siyah beyazlılara şampiyonluğu getiren teknik adamdı. Son olarak A Milli Takımı çalıştıran deneyimli teknik adam bir kez daha siyah beyazlılarda görev almaya hazırlanıyor.

Lucescu'nun tecrübelerinden faydalanmak isteyen yönetimin, deneyimli teknik adamla bu hafta sonuna kadar masaya oturması bekleniyor.

Fanatik Gazetesi Lucescu ile konuştu. 74 yaşındaki futbol adamının sözlerinden satır başları şöyle;

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Daha fazla takım

"Sergen oyuncuyken çok zeki biriydi. Onunla Beşiktaş ve ’da çok güzel işler yaptık. Şimdi bakıyorum, bir teknik direktör olarak da çok iyi donanımlara sahip. Bir kere Sergen, futbolun içinde ne var ne yok hepsini çok çok iyi bilir. Bu büyük bir avantajdır. Bizim işimizin en önemli noktası futbolcuyla iletişim kurmaktır. Sergen, oyuncusuna nasıl yaklaşacağını bilen bir futbol adamı. Kesinlikle başarılı olacaktır."

"Aslında Beşiktaşlı yöneticiler beni Gaziantep maçı için İstanbul’a davet ettiler. Ancak onlara, 'Bu Sergen’in maçı. Onun taraftarla kavuşma günü. Ondan rol çalmak istemem. Maçtan sonra geleyim, daha uygun olur' dedim. Pazartesi gelecektim, torunlarımla Braşov’da dağda vakit geçireyim derken üşütmüşüm. 38 derece ateşi görünce seyahatimi tedbir amaçlı erteledim. Hafta sonuna doğru geleceğim, yöneticilerle tekrar masaya oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız."

"Ben kulübede oturup Sergen’in yakaladığı havayı bozmak istemem. Ben, birikimlerimi, tecrübelerimi Beşiktaş’a aktarmak, teknik ekibin varsa yükünü almak, özellikle genç oyuncular ve transfer konusunda kulübe yardımcı olmak isterim. A Milli Takım için yaptığım çalışmaları yakından biliyorsunuz. Düzinelerce toplantı, yüzlerce telefon görüşmesi. Bakın ne kadar fantastik bir takım oldular. Böyle bir yapılanma Beşiktaş için de yapılabilir."