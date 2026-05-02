Lucas Rosa (Ajax), Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadı: "Her zaman iyi gitmedi"

Lucas Rosa, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda Juventus'ta geçirdiği günleri anlattı. Şu anda 26 yaşında olan Ajax'ın kanat bekçisi, Torino'da Cristiano Ronaldo ile sık sık aynı sahada yer almıştı.

Juventus, Rosa'yı 2018 yılında Avrupa'ya transfer etmişti. Brezilyalı oyuncu, İtalyan devinde üç yıl forma giydi.

A takımda forma giyme şansı bulamasa da Rosa, Juventus'taki günlerinin tadını çıkardı. "Orası, bir defans oyuncusu olarak çok şey öğrendiğim süper bir takımdı. Chiellini, Bonucci, Barzagli ve De Ligt vardı. Bir de Di Sciglio, Cancelo, Cuadrado ve Alex Sandro gibi bekler vardı."

Rosa, genç takımda maçlara çıktı, ancak düzenli olarak A takımla antrenmanlara katıldı. Juventus'taki dönemi ona harika anılar kazandırdı.

“Her sezon, U19 takımı ile A takım arasında bir hazırlık maçı ile başlıyordu. Bu maç geleneksel olarak Villar Perosa’daki Agnelli ailesinin arazisinde oynanırdı. O, Cristiano Ronaldo’nun Juventus formasıyla oynadığı ilk maçtı. Peki onu kim marke etmekle görevlendirildi? Haha, ben,” diyor Rosa.

Rosa, Ronaldo ile geçirdiği zamanın tadını çıkardı. “Çılgıncaydı. O süper bir oyuncu ve süper bir atletti. Brezilyalı olduğum için Portekizce konuşabildiğimden, Alex Sandro, Douglas Costa ve Ronaldo ile sık sık bir araya gelen gruba dahil oldum. O zamanlar her konuda konuşurduk.”

“Antrenmanlarda bana Portekizce cesaret verirdi. Bazen antrenmanlardan sonra çalışmaya devam etmek isterdi. O zaman ben de çapraz paslar atmam gerekirdi. Bu her zaman iyi gitmezdi, çünkü pasları isabetli atamayacağımdan endişelenirdim,” diyen Rosa, Ronaldo’nun son derece anlayışlı olduğunu anlatıyor.