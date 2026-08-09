Paris Saint-Germain'in yeni yıldızı Lucas Digne, Aston Villa'dan gelerek takıma resmen katılmasının ardından Fransız kulübün yönetimine teşekkür etti ve bu kulübün kazanmak için kurulduğunu vurguladı.

Paris Saint-Germain'deki ilk döneminden on yıl sonra kulübe geri dönen Lucas Digne, geri dönüşü hakkında Paris Saint-Germain televizyon kanalına konuştu.

Digne şunları söyledi: "Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye, Luis Campos'a (sportif direktör) ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük bir güven ve Paris Saint-Germain'e geri döndüğüm için son derece mutluyum. Aynı zamanda hayran kaldım. Kulüp değişti ve başka bir seviyeye ulaştı. Buraya geri dönmek gerçekten harika bir şey."

Kulüpteki ilk deneyiminin kendisi için ne anlama geldiği sorulduğunda ise Saint-Germain'in resmi sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Profesyonel futbol ve mükemmellik konusunda bir ders oldu. Beni hem oyuncu hem de insan olarak yontup şekillendirdi, Zlatan Ibrahimovic ve Thiago Silva gibi oyuncuların yanında oynayarak çok şey öğrendim ve birçok kupa kazandım. Harika bir hikâyeydi ve devam etmesi gerekiyordu. Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan takımı tanımak için büyük bir sabırsızlık içindeyim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Marquinhos'u yeniden görmek için sabırsızlanıyorum. Buraya aynı anda katılmıştık, şimdi o takımın kaptanı ve harika bir kariyer yakaladı, bu onun için harika bir şey."

Ve ekledi: "Luis Enrique'yi Barcelona'dan tanıyorum, birlikte harika bir deneyim yaşadık. Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarımı yeniden görmeyi, ayrıca buradaki ilk dönemim boyunca tanıdığım malzemecilik yapan görevliler gibi diğer insanları da yeniden görmeyi dört gözle bekliyorum. Bu gerçekten güzel bir şey ve kendini çok kısa sürede evinde gibi hissediyorsun."

Şunları belirtti: "Olgunlaşmış bir adam ve aynı zamanda farklı bir oyuncu olarak geri dönüyorum. Daha fazla olgunluk ve tecrübe kazandım ve bu tecrübeyi takıma aktarmak ve birçok kupa kazanmak istiyorum. Bu kulüp kazanmak için kuruldu, bu onun kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Bu takım son derece hırslı ve bu her geçen yıl kendini gösteriyor, herkesin Paris'e gelip oynamak istemesinin nedeni de bu."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Parc des Princes büyüleyici bir yer, orada bir kez oynadığınızda geri dönmek için can atıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile buraya geri dönme fırsatı bulduğumda büyüleyici bir andı. İçinizde coşkulu duygular uyandıran bir stat. Sözleşmeyi imzalamadan önce aldığım destek için taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum ve bu yıl birçok galibiyeti kutlamak için Parc des Princes'te onlara katılmayı büyük bir özlemle bekliyorum."



