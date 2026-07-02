Louis van Gaal'ın Ajax'tan ayrılmasının asıl nedeni budur

Louis van Gaal, Ajax denetim kurulundaki danışmanlık görevinden istifa etti. Het Parool gazetesine göre bu karar, teknik direktör Jordi Cruijff ile doğrudan bir bağlantısı yoktu, ancak onun himayesindeki Marijn Beuker’in ayrılışı bardağı taşıran son damla oldu.

Perşembe günü Ajax, Van Gaal’ın denetim kurulu danışmanlığından ayrıldığını duyurdu. Het Parool gazetesine göre, eski teknik direktör, ayrılışının Jordi Cruijff ile yaşadığı zorlu ilişkiden kaynaklandığı izleniminin oluşmasını önlemek istiyor. Van Gaal’ın yıllarca babası Johan Cruijff ile yaşadığı gergin ilişkinin tekrarlanmasından söz edilmiyor.

Van Gaal, teknik yönetimde izlenen yol konusunda ciddi endişeler taşıyor. İçeriden gelen bilgilere göre eski milli takım teknik direktörü, bir teknik direktörün sadece kısa vadeye değil, aynı zamanda kulübün uzun vadeli gelişimine ve mevcut organizasyonla işbirliğine de önem vermesi gerektiğini düşünüyor.

Bu bağlamda Marijn Beuker’in ayrılışı, Van Gaal’ın Ajax’tan ayrılmasında belirleyici faktör oldu. Beuker, daha önce AZ’de tanıştıkları Van Gaal’ın tavsiyesi üzerine 2023 yılının sonunda futbol direktörü olarak atanmıştı. Ancak Jordi Cruijff’in gelmesinden sonra Beuker’in görev alanı hızla daraltıldı.

Bu, genel müdür Menno Geelen ve birkaç yönetim kurulu üyesinin onayıyla gerçekleşti. Beuker bunun üzerine kararını verdi ve bu hafta Ajax’tan resmen ayrıldı.

Gazeteye göre Van Gaal, Cruijff’a kişisel olarak pek bir şey yüklemiyor. Aksine, Ajax’ın teknik direktöre görevini bu şekilde yerine getirmesi için çok fazla serbestlik tanıdığını düşünüyor. Ona göre bu konudaki sorumluluk kulüp yönetimine ait.

Ayrıca, Cruijff’in gelişinden bu yana birçok kilit isim kulüpten ayrıldı. Beuker’in yanı sıra, fiziksel hazırlık sorumlusu Sam Feringa, kaleci antrenörü Erik Heijblok, elit spor sorumlusu Martijn Redegeld, gençlik antrenörü Paul Nuijten ve scout Hans van Wassem de kulüpten ayrıldı.

Het Parool gazetesi, Van Gaal’ın teknik kadro içinde uzun vadeye yeterince önem verilmemesinden endişe duyduğunu yazıyor. Gazeteye göre Cruijff, özellikle kısa vadeli sportif başarıya odaklanıyor ve açıkça belirlediği hedef de lig şampiyonluğu.

Ayrıca okuyun: Ajax’ta bomba patladı: Çalışanlar Jordi Cruijff konusunda alarm veriyor



