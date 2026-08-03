Louis van Gaal'dan KNVB'ye son derece net mesaj

Louis van Gaal, Voetbal International'a yaptığı açıklamada Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğüne duyduğu ilgiyle ilgili çıkan söylentilere yanıt verdi. 74 yaşındaki teknik adam, KNVB ile henüz hiçbir temas kurulmadığını vurgularken seçenekleri açık bıraktı.

Günün ilerleyen saatlerinde De Telegraaf, Van Gaal'ın Oranje'nin başında dördüncü bir dönem geçirmeye sıcak baktığı haberini duyurdu. Dolayısıyla henüz herhangi bir görüşme yapılmadı; zira KNVB şu anda Michael Reiziger ile yoğun şekilde ilgileniyor.

Van Gaal, VI'ye yaptığı açıklamada, “KNVB'ye her zaman yardım etmek isterim, tıpkı Ajax'ta da yapmak istediğim gibi” dedi. “Ve böyle bir kadroyla elbette imkanlar var. Bence Hollanda hâlâ Avrupa ya da dünya şampiyonu olabilir, çünkü kadronun yüzde 95'i yurt dışında ve çoğu da iyi kulüplerde oynuyor.”

Van Gaal, ayrılan Ronald Koeman'ın ideal halefinin bir türlü bulunamaması nedeniyle KNVB'deki süreç ve Hollandalı teknik direktörlerle ilgili yaşananlara şaşırıyor. Arne Slot ile Erik ten Hag daha önce bu görevi geri çevirmişti.

Van Gaal, “Şu anda yaşanan tek şey, bu aşamada kimseyi getirememeleri ve sonra yine benim ismimin gündeme gelmesi” ifadelerini kullandı. “Bunu bir yönüyle gerçekten inanılmaz buluyorum.”

“Dört yıl önce Katar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde penaltılarla elendik ve 'onlar' oynadığımız futbolu yeterince iyi bulmadı. Şimdi ise bu insanlar beni ideal adam olarak mı görüyor?” diyerek şaşkınlığını anlattı.

“Ama sonuçta, KNVB'nin ne istediğini gerçekten hiç bilmiyorum ve ben zaten üç kez milli takım teknik direktörü oldum. O yüzden bir daha teknik adam olarak bir şey yapacaksam, muhtemelen bunu Hollanda'da aramamak gerekir. Gerçi benim söz konusu olduğum yerde hiçbir zaman belli olmaz. Kendimi dört yıl öncesine göre daha zinde hissediyorum.”