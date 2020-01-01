Lothar Matthaus: Serie A, Götze için daha uygun bir lig

Bayern Münih ve Inter'in eski yıldızı, Alman oyuncunun Serie A'da daha yararlı olacağına inanıyor.

Kariyerinde Borussia , ve takımlarında forma giyen Alman efsane futbolcu Lothar Matthaus, Mario Götze hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky'a konuşan Matthaus, İtalya 'nın Götze için daha uygun olduğunu söyledi.

Matthaus "Bana göre Mario'nun Dortmund'daki zamanı sona erdi. Eğer ilerleyen dönemlerde Dortmund'la olan sözleşmesini uzatırsa çok şaşırırım. Günümüzde onun tarzındaki futbol tarzı pek geçerli değil. Çok hızlı bir oyuncu değil. Artık onun için İtalya Serie A daha uygun olacaktır. Orada futbol diğer liglere göre daha yavaş oynanıyor. Bu sebeple Götze orada daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bu sezon formasıyla 19 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Götze 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.