Loris Karius: Belki yine Liverpool'da oynarım

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi, sezon sonunda Liverpool'a dönmeyi umduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın geçen sezon 'dan iki yıllığına kiraladığı; ancak performansıyla beklentilerinde kalan Loris Karius, sezon sonunda Liverpool'a dönebileceğini açıkladı.

The Guardian' a konuşan Alman kaleci, "Beşiktaş ile sezon sonuna kadar kontratım var; ondan sonra Liverpool'a mı geri dönerim, yoksa İngiltere veya 'da başka bir kulübe mi giderim henüz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu an için Beşiktaş'taki maçlarıma odaklanmış durumdayım; sonrasını göreceğiz," diyen Karius, "Burada geçirdiğim zamandan keyif aldım. Elbette İngiltere'de daha fazla spot ışığının altında oynuyorsunuz; ama her ne kadar şu an bazı problemler olsa da Beşiktaş oynamak için iyi bir kulüp. Geçen yıl benim için kolay olmadı; fakat genel olarak oldukça iyi bir ilk sezondu" yorumunu yaptı.

Premier Lig'i bir futbolcu için en iyi lig olarak niteleyen 26 yaşındaki kaleci, "Liverpool ile hâlâ sözleşmem var; belki yine Liverpool'da oynarım. Ama bu konu hakkında şimdiden bir şey söylemem zor. Liverpool olmazsa, başka bir saygın takımda oynayacağım, o yüzden endişelenmiyorum" dedi.

İki sezon önce Liverpool'un ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar üzerine de görüşlerini bildiren Karius, "O maç üzerine artık düşünmüyorum. Çok uzun zaman önceydi, neredeyse iki sezon geçti. O maç içinde kötü bir sakatlık geçirmiştim; ama kimse bunun üstüne konuşmamıştı. İnsanlar istediklerini söyleyebilir, artık beni ilgilendirmiyor" şeklinde konuştu.

Haberin devamı aşağıda

Liverpool'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Alman kaleci, "Kaleci antrenörü ve bazı oyuncularla hâlâ iletişim hâlindeyim. Bence bu sezon için yine iyi bir şansları var" yorumunu yaptı.

"Liverpool'un savunması geçtiğimiz sezon çok gelişti, bu yüzden artık çok nadiren gol yiyorlar," diyen Karius, "Her kaleci bu savunmanın arkasında kendisini rahat hisseder; ama aynı zamanda Adrian da iyi bir iş çıkarıyor. Ben Liverpool'dayken de savunmamız sağlamdı; ancak şu an başka bir seviyede, tüm takım çok gelişti. Oyuncular ne kadar süre birlikte olursa, birbirlerine olan uyumları da o kadar gelişiyor" şeklinde konuştu.

Slovan Bratislava karşısında yediği hatalı gollerle eleştirilen Karius, UEFA 'nde kullanılan top hakkında da eleştirilerde bulundu. "Böyle bir turnuvaya layık bir topun kullanılmaması utanç verici. Şimdiye kadar oynadığım en kötü topun bu olduğunu düşünüyorum. Elinizde bir sabun varmış gibi hissediyorsunuz" yorumunu yaptı.