Lopetegui, Katar'ın eleme başarısı hakkında: İtalya'ya sorun... Savaştan etkilendik

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui, yarın Cumartesi günü Katar milli takımını İsviçre karşısında yönetecek ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak.

Lopetegui, 2018 yılında İspanya milli takımının teknik direktörüydü, ancak Real Madrid ile yaptığı görüşmeler nedeniyle Dünya Kupası başlamadan önce görevinden alındı.

Lopetegui, AS gazetesine yaptığı açıklamada, "2018'de olanlar nedeniyle içimde herhangi bir kin yok, çünkü futbol benden aldığından çok daha fazlasını bana verdi" dedi.

Lopetegui sözlerine şöyle devam etti: "Katılımın Katar için çok daha zor olduğunu düşünüyorum, ancak eleme her yerde her zaman zordur. İtalya'ya sorun. İlk kez elenmeleri, 2018'de o grupta bizimle karşılaştıkları zamandı."

"Katar milli takımında büyük bir heyecan var, çünkü elemelerden Dünya Kupası'na katılmayı başardık ve aynı zamanda bu turnuvada olabildiğince rekabetçi olmak için büyük bir motivasyon ve güçlü bir istek duyuyoruz" dedi.

Katar'ın şansları hakkında ise, "İstediğimiz şey, yaptıklarına inanan bir takım olmak ve potansiyelimizin en üst sınırına ulaşmak. En önemlisi bu. Ve Dünya Kupası'na katılmaktan korkmamak."

"Savaştan etkilendik, 3 hafta boyunca kimse çalışmadı. Önce Ramazan ayı nedeniyle, sonra da Ramazan sonrası dönemde. Ardından güvenlik koşulları nedeniyle antrenman yapamadık, ayrıca Arjantin ve Sırbistan ile oynayacağımız iki hazırlık maçı da iptal edildi" diye vurguladı.

"Katar grubu kolay değil. İsviçre, son 8 yıldır Avrupa'nın en istikrarlı takımlarından biri. Kanada ise şu anda Kuzey Amerika'nın belki de en iyi takımı ve son yıllarda ABD ve Meksika'yı geride bıraktı. Bosna ise Galler ve İtalya'yı eledi" diye ekledi.