Lookman çılgınlığı başladı! Galatasaray’dan dudak uçuklatan transfer teklifi

Galatasaray, uzun süredir listesinde olan Nijeryalı yıldız futbolcu Ademola Lookman için tarihi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Osimhen'den sonra tarihi bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı.

Atalantalı Lookman ile ilgilenen Galatasaray, yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda...

Ne oldu?

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Galatasaray'ın, Lookman için Atalanta'ya önerdiği bonservis ve oyuncu için belirlediği maaş miktarı belli oldu.

Haberde aktarılana göre, Transfer pazarında ses getirmeyi hedefleyen İstanbul devi, Ademola Lookman'ı 1. önceliği olarak belirledi. Galatasaray'ın teklifi astronomik boyutlarda: Atalanta için 50 milyon avro, oyuncu için ise sezon başına 6 milyon avro maaş

Öte yandan Galatasaray'ın Lookman transferini gerçekleştirmesi halinde, Türkiye Süper Ligi'nde Osimhen'den sonra ödenen en yüksek bedelli bonservis olacak. Sarı kırmızılılar Osimhen için Napoli'ye 75 Milyon Euro ödeneceğini duyurmuştu.