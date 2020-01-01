Lokomotiv Moskova'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı
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Lokomotiv Moscow
Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.
Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan hastalığa yakalanmıştı.
Salgın nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.