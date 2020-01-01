Lokomotiv Moskova'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 4 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.

Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan hastalığa yakalanmıştı.

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Salgın nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.