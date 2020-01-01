Loic Remy'nin yeni adresi Çaykur Rizespor!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lille ile sözleşmesi sona eren Fransız golcü Loic Remy'yi renklerine bağladı.
Yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan kulüp asbaşkanı Ali Zeki Saruhan, "Ünlü bir dünya yıldızını ligimize taşımanın gururunu yaşıyoruz. Umarım bu transer tercihimiz Türk futbolunu iyi yerlere taşıyacaktır." dedi.
Loic Remy ise yaptığı açıklamada, "Benim için büyük bir karar oldu. Birçok kulüp benimle irtibata geçti ama günün sonunda Rizespor'u seçtim. Kulübün projesine inanıyor ve güveniyorum. Geçen sezon Rizespor şanssızlık yaşamış olabilir ama bu beni aslında motive edecek bir durum. Birkaç gün önce sportif direktörümüzle görüştüm ve kendisi çok güzel sözlerle beni motive etti. Burada olmaktan çok mutluyum. Yeteneğimi ve deneyimlerimi gençlerle paylaşmak istiyorum." dedi.
Kariyeri boyunca Marsilya, Newcastle United ve Chelsea gibi önemli kulüplerde forma giyen Remy, son iki sezonu ise Lille'de geçirmişti.
Geride bıraktığımız sezon Fransız ekibiyle 30 resmi maçta görev alan Remy, 14 gole imza attı.