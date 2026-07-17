Lizarazu, Tuchel ve Konaté’nin devrimine katıldı: Fransa-İngiltere maçı bir işkence

Eski Fransız yıldız Pixenti Lizarazu, 2026 Dünya Kupası kapsamında Fransa ve İngiltere milli takımlarını karşı karşıya getirecek üçüncülük maçı fikrine karşı çıkanlar arasına katıldı.

Fransa milli takımının efsanevi sol beki ve şu anda “L’Équipe” gazetesinde yorumculuk yapan Lizarazu’nun açıklamaları, daha önce bu karşılaşmayı kimsenin oynamak istemediğini vurgulayan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ve Fransa’nın savunma oyuncusu Ibrahima Konaté’nin tutumunu destekledi.

Lizarazu, dikkat çeken açıklamalarında şunları söyledi: “Bu maçı oynamak adeta bir işkence. Burası Olimpiyatlar değil ki altın, gümüş ve bronz madalya olsun; ikinci olmak bile hiçbir değeri yok.”

Lizarazu sözlerine şöyle devam etti: “İspanya’ya karşı alınan yenilginin etkisi çok ağır oldu. Herkes finali hayal ediyordu, ama şimdi bu maç adeta bir işkence gibi.”

Lizarazu’nun bu açıklamaları, Fransa milli takımının İspanya’ya yenilmesinin ardından bir kargaşa yaşadığı, teknik direktör Didier Deschamps’ın istifasını açıkladığı, milli takımda kapsamlı bir yeniden yapılanma taleplerinin yükseldiği ve Ousmane Dembélé ile Adrien Rabiot gibi bazı as oyuncuların geleceği hakkında soruların arttığı bir dönemde geldi.

Lizarazu, bu karşılaşmada istenen fiziksel eforun ödülün değeriyle orantılı olmadığını düşünüyor. Bu görüşe, üçüncülük maçını yorucu bir turnuvanın sonunda sadece ek bir yük olarak gören çok sayıda oyuncu ve teknik direktör de katılıyor.