Liverpool'un genç oyuncusundan Sergio Ramos yorumu: Onu sevmiyorum

İngiliz ekibin genç yıldız adayı Harvey Elliott, Real Madrid'in kaptanından hoşlanmadığını söyledi.

altyapısından yetişen Harvey Elliott, 2019 yazında ve tarafından transfer edilmek istenmişti.

Elliott ise tercihini Liverpool'dan yana kullanmıştı.

17 yaşındaki oyuncu, bu tercihinin arkasındaki neden olarak Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'u gösterdi.

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The Athletic'e konuşan Elliott, Liverpool ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Mohamed Salah'ın sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasına sebebiyet veren Sergio Ramos'u suçladı.

Elliott "Mohammed Salah'a yaptıklarından dolayı Sergio Ramos'u sevmiyorum. Salah bizim için bir kral. Onunla antrenman yaparken ondan çok şey öğreniyorsunuz. Onu idolüm olarak görüyorum. Spor salonunda çalışırken her zaman bana yardım ediyor. Genç oyuncular üzerinde gerçekten büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

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Liverpool 23 Yaş Altı Takımı'nın eski antrenörü Neil Critchley'nin de parlak bir geleceği olduğunu söylediği Harvey Elliott, İngiliz ekibin alt yaş gruplarında çıktığı 21 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Elliott aynı zamanda Liverpool'un 2 Ocak 2020 tarihinde Shefiield United'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 90+2. dakikada Mohamed Salah'ın yerine oyuna girdi.

17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lig Kupası ve Federasyon Kupası'nda da Liverpool formasını 6 kez sırtına geçirirken, bu maçların hepsinde ilk 11'de yer aldı ve 4'ünde 90 dakika sahada kaldı.